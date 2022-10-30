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الجهاد الإسلامي تبارك عملية أريحا البطولية

الأحد 30 أكتوبر 2022 08:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد الإسلامي تبارك عملية أريحا البطولية



غزة/سما/

اركت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مساء اليوم الأحد، عملية الدهس البطولية قرب الأغوار في أريحا، و التي أدت لإصابة عدد من الصهاينة، ونعت إلى شعبنا وأمتنا منفذها الشهيد البطل المقدسي بركات موسى عودة (49 عاماً).

وقالت الحركة في بيان لها :"إن هذه العملية تأتي استجابة لنداء الثأر والواجب، واستكمالًا لجذوة الانتفاضة المشتعلة التي تتصدى لجرائم الاحتلال في كل الجبهات وعلى امتداد الساحات".

وإليكم نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر عن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

الجهاد تنعى البطل بركات عودة وتبارك عمليته في أريحا

تبارك حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، عملية الدهس البطولية قرب الأغوار في أريحا، و التي أدت لإصابة عدد من الصهاينة، وتنعى إلى شعبنا وأمتنا منفذها الشهيد البطل المقدسي بركات موسى عودة (49 عاماً).

إن هذه العملية تأتي استجابة لنداء الثأر والواجب، واستكمالًا لجذوة الانتفاضة المشتعلة التي تتصدى لجرائم الاحتلال في كل الجبهات وعلى امتداد الساحات.

نؤكد أن هذه العمليات المتواصلة، تثبت مجدداً حيوية شعبنا وإصراره على مواصلة طريقه نحو النصر والحرية، وبسالة مجاهدينا في ضرب العدو في جنين ونابلس والخليل ورام الله.

نتوجه بالتحية إلى أهلنا في الضفة التي تسطر أمجادها بمداد من دم وتضحيات، ومن أهلنا المقدسيين وعائلة الشهيد البطل، ونهيب بأبناء شعبنا لمواصلة درب الاشتباك لردع الاحتلال على طريق زواله وتحرير أرضنا وتطهير مقدساتنا.

حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين - الضفة الغربية

الأحد 5 ربيع الآخر 1444هـ - 30 أكتوبر 2022م ".

#الجهاد الاسلامي

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