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قيادي بالجهاد: ما يجري في الضفة هو ما بشرنا به سابقاً..

الأحد 30 أكتوبر 2022 07:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
قيادي بالجهاد: ما يجري في الضفة هو ما بشرنا به سابقاً..



أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي د. محمد شلح، اليوم الأحد 30/10/2022م، أن ما يجري بالضفة هي بركات ضربات كتائب سرايا القدس بجنين ونابلس وطولكرم وعرين الأسود الذين أشعلوا الأرض ناراً تحت أقدام الصهاينة.

وقال د.شلح خلال حديث لـ"إذاعة صوت القدس" :" قلنا بوضوح نقل التجربة من غزة إلى الضفة المحتلة سيحتاج إلى وقت قليل، وها هي النار تشتعل تحت أقدام الصهاينة والقادم أعظم وأقوى"، موكداً أن ما يجري في الضفة المحتلة اليوم هو ما بشرنا به سابقاً.

وأضاف:" الانتفاضة العسكرية المسلحة التي بشر بها الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة في طريقها للتأجج والانتشار ونحن على يقين أن العمليات البطولية ستستمر ولن يهدأ بال شعبنا حتى دحر الاحتلال وعدم استقراره على أرض فلسطين".

وبين القيادي في الجهاد، أن الخليل هبت لتثأر لثلة من شهداء عرين الأسود في نابلس فقتلت ضابطاً كبيراً في الأمن الصهيوني، ليكمل الثأر بطلاً جديداً في عملية بطولية بأريحا، مضيفاً " نقول بكل وضوح أن المعركة ستستمر سواءً في الضفة أو القدس وفي كل شبر بأرض فلسطين".

وقال :" يجب أن يكون هناك حالة من التناغم بين مدن الضفة المحتلة وعزف سيمفونية جهادية متواصلة لا يشعر من خلالها الاحتلال بالأمن على أرضنا"، مؤكداً أن أبناء شعبنا الفلسطيني يكيلون الضربات للاحتلال في كل مدننا الفلسطينية والمعركة مستمرة ومفتوحة.

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