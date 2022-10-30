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إصابات بمواجهات مع الاحتلال في الخليل وبيت أمر ومخيم العروب

الأحد 30 أكتوبر 2022 07:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات بمواجهات مع الاحتلال في الخليل وبيت أمر ومخيم العروب



الخليل/سما/

 أصيب، مساء اليوم الأحد، عدد من المواطنين بالرصاص المطاطي وبحالات اختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مدينة الخليل، وبلدة بيت امر، ومخيم العروب.

وقال الناشط الاعلامي محمد عوض، إن قوات الاحتلال المتمركزة بالبرج العسكري المقام على مدخل بيت أمر أطلقت قنابل الصوت والغاز صوب المشاركين بمسيرة سلمية منددة بجرائم الاحتلال واعتداءات المستوطنين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق وشظايا القنابل الصوتية.

وتواصل قوات الاحتلال إغلاق مدخل بلدة بيت امر، وتمنع المواطنين ومركباتهم من الدخول والخروج من البلدة.

كما اندلعت مواجهات على مدخل مخيم العروب بمحاذاة الشارع الالتفافي، وأطلقت قوات الاحتلال المتمركزة بالبرج العسكري الرصاص المعدني وقنابل الغاز السام صوب المواطنين ومنازلهم، ما أدى إلى إصابة مواطنين بالرصاص المعدني، وعدد بالاختناق.

كما أصيب مواطنان بالرصاص المطاطي خلال مواجهات في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل، أحدهما في أذنه والآخر في قدمه، إلى جانب إصابة العشرات بالاختناق من قبل قوات الاحتلال التي تتمركز على مدخل شارع الشهداء.

وتجددت مساء اليوم المواجهات في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي باتجاه المواطنين.

#الخليل #الاحتلال

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