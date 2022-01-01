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استشهاد منفذ عملية الدهس قرب أريحا

الأحد 30 أكتوبر 2022 06:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد منفذ عملية الدهس قرب أريحا



أريحا/سما/

استشهد، مساء اليوم الأحد، المقدسي بركات موسى عودة (49 عاما) من بلدة العيزيرية شرقي القدس، متأثرا باصابته برصاص الاحتلال بعد تنفيذه عملية دهس عند مفترق النبي موسى قرب أريحا عصر اليوم.

وأفادت هيئة الشؤون المدنية بأنها أبلغت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد بركات موسى يونس عودة 49 عاماً،  متأثراً بجروح خطيرة، أصيب بها اليوم، عقب إطلاق الاحتلال النار عليه، قرب أريحا.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية بأن مستشفى هداسا أعلن عن"وفاة" منفذ عملية الدهس اليوم متأثرا بجراحه.

وفي وقت سابق أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إصابة 5 من جنوده في عملية الدعس قرب أريحا، ( جنديان إسرائيليان بجروح -متوسطة-طفيفة فيما أصيب 3 جنود إسرائيليين بجروح طفيفة، وتم نقلهم لتلقي العلاج في المستشفيات.)

و ذكرت صحيفة، معاريف العبرية، بأن فلسطيني نفذ عملية الدهس عند أكثر من نقطة على طريق النبي موسى وعند مفترق ألموغ وأصاب 5 إسرائيليين.

وأشارت إلى أنه تم إطلاق النار على المنفذ، بواسطة شرطي إسرائيلي كان متواجدا في المكان.

وأوضحت أن المصابين في العملية في العشرينيات من أعمارهم، وحالتهم بين متوسطة وطفيفة ومنهم من أصيب في الرأس والأطراف.

وقالت إذاعة الجيش إن منفذ عملية الدهس في أريحا فلسطيني يبلغ من العمر 49 عاما من بلدة العيزرية شرقي مدينة القدس.

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