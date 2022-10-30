توافق وزراء الخارجية على كافة البنود المدرجة على جدول أعمال القمة العربية

الجزائر/سما/

أعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، أن اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة انتهى من مناقشة كافة البنود المدرجة على مشروع جدول أعمال القمة العربية، بشكل توافقي تمهيدا لالتئام القمة العربية، يومي الأول والثاني من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وقال زكي في تصريحات صحفية، في إختتام اجتماع وزراء الخارجية العرب اليوم الأحد، في الجزائر، إن مشروع جدول الأعمال يتضمن كافة التطورات المتعلقة بالأزمات في عدد من الدول العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية ومستجداتها، مشيرا إلى أن كل بند من هذه المواضيع تم إعداد مشروع قرار خاص به.

وأكد أن كافة مشاريع القرارات المطروحة حدث بشأنها توافقات، وتم إقرار كافة البنود المطروحة ولم يتم إرجاء أي بند من بنوده إلى القادة العرب، مشددا على أن وزراء الخارجية اتفقوا على كل شيء، وكافة الأمور المتعلقة بهذه البنود واضحة بالنسبة لوفد الأمانة العامة.

وحول مشروع "إعلان الجزائر"، قال زكي: إن الجزائر باعتبارها الدولة المضيفة تعمل على إعداد مشروع الإعلان مع بعض المشاورات التي تقوم بها مع الدول التي ترغب في الاطلاع عليه، وسيتم الانتهاء من مشروع الإعلان قبيل انعقاد القمة العربية.

وبشأن مستوى المشاركة في القمة، أشار زكي إلى أنه تم وصول تأكيدات بمشاركة أكثر من ثلثي القادة العرب في القمة