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تعديل أوقات الدوام في جسر الملك حسين

الأحد 30 أكتوبر 2022 05:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعديل أوقات الدوام في جسر الملك حسين



رام الله/سما/

أعلنت إدارة أمن الجسور في مديرية الأمن العام الأردنية، اليوم الأحد، عن تعديل أوقات القدوم والمغادرة والشحن في جسر الملك حسين اعتبارا من اليوم.

وأضافت في بيان لها، أنه تقرر العمل بالمواقيت الجديدة، كما يلي:

-سيتم تأخير عقارب الساعة لدى الجانب الآخر بتأخير عقارب الساعة لديهم 60 دقيقة.

-سيتم مغادرة أول باص من الجانب الأردني عند الساعة 8:30 بدلا من الساعة 7:30.

-مغادرة آخر باص عرب عند الساعة 9:30 بدلا من الساعة 8:30.

- مغادرة أول شاحنة من الجانب الأردني عند الساعة 8:30 بدلا من الساعة 7:30.

ودعت إدارة أمن الجسور المسافرين، إلى مراعاة فرق التوقيت بين الجانبين لتجنب فترة الانتظار في فترة الصباح.

في سياق آخر، قال مساعد الأمين العام للتسويق والجودة في وزارة الزراعة الاردنية حازم الصمادي، إن إدخال زيت الزيتون من الأراضي الفلسطينية للأردن غير مسموح حاليا بغض النظر عن الكمية.

وأكد أنه مع بداية شهر كانون الأول سيسمح لكل عائلة فلسطينية قادمة من الأراضي الفلسطينية إلى الأردن بإدخال تنكتين من زيت الزيتون سعة الواحدة منها 16 ليترا فقط.

وكانت وزارة الزراعة الأردنية قد سمحت العام الماضي في كانون الأول 2021 السماح بإدخال كمية "محددة" من زيت الزيتون من الأراضي الفلسطينية عبر جسر الملك حسين بواقع تنكتي زيت لكل عائلة ولمرة واحدة فقط.

#جسر الملك حسين

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