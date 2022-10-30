الاحتلال يفرض إغلاقا شاملا على الضفة ومعابر قطاع غزة خلال انتخابات الكنيست

القدس المحتلة/سما/

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرض إغلاقا شاملا على الضفة الغربية المحتلة ، وإغلاق معابر قطاع غزة، بالتزامن مع انتخابات الكنيست الـ25 المقرر إجراؤها في يوم الثلاثاء الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

ويدخل الاغلاق حيّز التنفيذ بدءا من منتصف ليل الإثنين - الثلاثاء، ويستمر لمدة 24 ساعة ليتم رفعه قبيل منتصف ليل الثلاثاء - الأربعاء، وذلك "بناء على تقييم الوضع" الأمني، بحسب ما جاء في بيان صدر عن جيش الاحتلال.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان: "بناءً على تقييم الوضع وتوصية المنظومة الأمنية، صادق المستوى السياسي على فرض إغلاق عام على منطقة الضفة ومعابر قطاع غزة يوم الانتخابات، سيبدأ الإغلاق يوم 1/11/2022 وسينتهي في نفس اليوم الساعة 23:59، رهنا بتقييم الوضع.