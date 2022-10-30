نقابة الأطباء: إضراب شامل غداً الاثنين

رام الله/سما/

أعلنت نقابة الأطباء الفلسطينيين، مساء اليوم الأحد، عن إضراب شامل غدا الاثنين في القطاع الخاص و الحكومي و الاهلي.

وصرحت نقابة الاطباء في بيان "ان المناوبون في اقسام المستشفيات و الطوارئ فقط سيعملون غد الأثنين، حتى يتنسنى لجميع الاطباء المشاركة في الاعتصام في مدينة رام الله،ردّاً على قرار بقانون أصدره الرئيس محمود عباس، بتشكيل "نقابة الأطباء الفلسطينيين".

يذكر ان نقابة الاطباء قررت شطب وسحب مزاولة المهنة من الأطباء الذين وردت أسماؤهم في المرسوم الرئاسي كرئيس للمجلس التأسيسي وأعضاء فيه، مطالبة الأطباء بعدم التعاطي مع القرار بقانون.