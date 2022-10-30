فصائل فلسطينية تبارك عملية أريحا البطولية

غزة/سما/

باركت فصائل فلسطينية، مساء اليوم الأحد، عملية الدهس البطولية التي نفذها أحد الشباب الثائر قرب أريحا، والتي أسفرت عن إصابة 5 من جنود الاحتلال، وارتقى على إثرها شهيدًت.

وأكّدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في بيان لها، أنّّ هذه العملية وما سبقتها أمس في الخليل تجدّد التأكيد على أنّ شعبنا الفلسطيني مُصممٌ على التصدي للاحتلال وجرائمه المتواصلة.



ودعت الشعبيّة، إلى ضرورة استثمار حراك شعبنا في جميع مدن الضفة لتصعيد الاشتباك مع الاحتلال والمقاومة باعتبارها طريق الشعب الفلسطيني للوحدة والتحرير والعودة.



من جهتها، باركت حركة المقاومة الشعبيّة في فلسطين، العملية البطولية، مبيّنةً أنّها تأتي وفاءً لدماء شهداء شعبناـ وانتصارًا لمعاناة الأسرى، وهي رد طبيعي على جرائم ومجازر الاحتلال.

واعتبرت الحركة في بيان لها، أنّ العملية تثبت مجددًا قدرة الشباب الثائر المنتفض على ضرب منظومة أمن الاحتلال وإفشال مخططاته الإجرامية بحق شعبنا الفلسطيني.

وحيت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين منفذ عملية أريحا البطولية، وأكدت أن شعبنا ماضٍ في مقاومته ضد الاحتلال والمستوطنين، وأن جرائمه العدوانية لن تنال من عزيمته وستقابل بالمزيد من العمليات البطولية الموجعة".