اتفاق على تنظيم زيارة لوفدين اقتصاديين من اندونيسيا وسنغافورة إلى فلسطين

رام الله/سما/

قالت جمعية رجال الاعمال الفلسطينيين – القدس، إن وفدين اقتصاديين من اندونيسيا وسنغافورة سيزوران فلسطين خلال الفترة القادمة.

وأوضح رئيس الجمعية محمد العامور، أن وفدا من الجمعية رافق رئيس الوزراء محمد اشتية خلال زيارته إلى أندونيسيا وسنغافورة التي جرت مؤخرا، في إطار تواصل الجمعية والقطاع الخاص مع نظرائهم في الدول الشقيقة والصديقة، لعقد اتفاقيات وتأسيس وتفعيل مجالس أعمال مشتركة، لزيادة التبادل التجاري والتشبيك بين رجال الأعمال الفلسطينيين ونظرائهم في هذه الدول.

وأضاف أنه جرى خلال الزيارة الاطلاع على تجارب الدولتين التنموية والاقتصادية في المجالات المختلفة وزيارة بعض المنشآت والمشاريع الاقتصادية من بينها محطة تنقية المياه والجامعات التكنولوجية والمهنية في سنغافورة.

والتقى أعضاء وفد القطاع الخاص مع نظرائهم في أندونيسيا وسنغافورة، وتباحثوا في سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري في مختلف المجالات وتبادل الوفود التجارية الخبرات وخلق فرص استثمارية مشتركة، خاصة في مجالات الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات، والتدريب المهني.

يذكر أن جمعية رجال الاعمال الفلسطينيين – القدس كانت قد وقعت اتفاقية تأسيس مجلس أعمال فلسطيني اندونيسي مشترك مع غرفة تجارة وصناعة إندونيسيا عام 2016 ونفذ المجلس العديد من النشاطات والفعاليات الاقتصادية المشتركة.