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تفاصيل اجتماع اشتية مع نائب رئيس البنك الدولي

الأحد 30 أكتوبر 2022 04:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل اجتماع اشتية مع نائب رئيس البنك الدولي



رام الله/سما/

بحث رئيس الوزراء محمد اشتية، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، آخر التطورات السياسية والاقتصادية، وسبل دعم البنك للمشاريع التنموية في فلسطين.

واستعرض اشتية خلال الاجتماع، الذي حضره ممثل البنك الدولي لدى فلسطين ستيفان إمبلاد، الجهود الحكومية المبذولة في ظل انسداد الأفق السياسي، من خلال تعزيز صمود المواطنين، والعمل على توسعة القاعدة الإنتاجية، وتحسين الخدمات المقدمة من خلال تشريعات عصرية، والقيام بخطوات من أجل الانفكاك التدريجي عن الاحتلال، وتنفيذ أجندة الإصلاح للقطاعات كافة.

واطلع رئيس الوزراء، وفد البنك الدولي على الخطوات التي بدأت الحكومة في العمل عليها، كطرح عطاء لبناء محطات للطاقة الشمسية بقدرة 93 ميغاواط، والاعلان عن عطاء لبناء صوامع لتخزين القمح، وبناء سدود للحصاد المائي، وقريبا مخازن للوقود، بما يساهم في الانفكاك التدريجي من العلاقة التي فرضها واقع الاحتلال.

وثمن رئيس الوزراء التزام البنك الدولي واستمرار دعمه لفلسطين رغم كافة الظروف.

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#اشتية #رئيس البنك الدولي

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