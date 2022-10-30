الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية ويستدعي قوات اضافية إلى الخليل

الخليل/سما/

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، تشديد إجراءاتها العسكرية في مدينة الخليل.

وقالت مصادر أمنية ومحلية، إن قوات الاحتلال تواصل إغلاق كافة الطرق الرئيسية والمفارق في المنطقة الجنوبية من الخليل، (مفرق الكوشوك، وسدة الفحص، وكافة الطرق الفرعية المؤدية لمدينة الخليل).

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال تواصل اغلاق مدخل مخيم الفوار الرئيسي جنوب الخليل، كما نصبت حواجزا عسكرية على مدخلي بلدتي الظاهرية والسموع، واعاقت حركة المواطنين وفتشت مركباتهم.

من جانبه قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي تعزيز قوات عسكرية إضافية في منطقة الخليل بناء على تقييم الوضع الأمني في الجيش، حسبما ذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال مساء اليوم.