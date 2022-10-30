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"فتح" تهنئ الحزب الديمقراطي الكردستاني لمناسبة انعقاد مؤتمره الـ14

الأحد 30 أكتوبر 2022 04:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
"فتح" تهنئ الحزب الديمقراطي الكردستاني لمناسبة انعقاد مؤتمره الـ14



رام الله/سما/

- بعث عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، المفوض العام للعلاقات العربية والصين الشعبية للحركة، عباس زكي، رسالة تهنئة باسم الحركة، إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني ممثلا برئيس الحزب المناضل مسعود البرزان، لمناسبة انعقاد مؤتمره الرابع عشر.

وقال زكي في رسالة التهنئة، نبارك لكم انعقاد مؤتمركم الرابع عشر لحزبكم المناضل، وعبركم لكافة الإخوة أعضاء الحزب الديمقراطي الكردستاني، متمنين لكم التوفيق بنجاح أعماله وتطبيق برنامجكم السياسي على ركيزة الوطن الواحد يسوده القانون، والخروج بقرارات تساهم في تفعيل طاقات هذا الحزب العريق، مثمنين الدور النضالي لحزبكم في العراق الشقيق، وإثراء التجربة الكفاحية ومسيرة النضال الوطني العراقي من اجل الديمقراطية والتقدم والازدهار.

وأضاف زكي، نتطلع إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين حزبينا الشقيقين.

#فتح #الحزب الديمقراطي الكردستاني

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