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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الأحد 30 أكتوبر 2022 09:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الأحد.

"يديعوت أحرونوت":  

- منفذ عملية "كريات اربع": قتل الأب وجرح الابن  

- 48 ساعة لفتح صناديق الاقتراع ورؤساء الأحزاب يركضون وراء كل صوت  

- عضو الكنيست رام بن براك، نائب رئيس الموساد سابق ورئيس لجنة الخارجية والأمن: هتلر وصل السلطة عبر الانتخابات الديمقراطية  

- الاعتداء على متظاهرين يرفعون الاعلام السوداء من قبل نشطاء اليمين  

- أيمن عودة وأحمد الطيبي: اليأس ليس الحل  

- سامي أبو شحادة: الاعتراف بدل الاضطهاد  

- بن درور يميني: تصريح بن براك حول هتلر تخدم حملات الكراهية ضد إسرائيل  

"معاريف":  

- قتيل وجرحى في عملية "كريات أربع"  

- الصوت أو لا شيء: رؤساء الأحزاب يركضون وراء كل صوت  

- مفتاح هذه الانتخابات هو نسبة التصويت في المجتمع العربي  

- العودة الى جادة تسيون بالقدس وذكرى اغتيال رابين  

- الليكود يدعي ان تصريح بن براك حول هتلر تحريض ضد نتنياهو  

- يهودي قام بحرق مشرد في الشوارع الذي توفي في المستشفى  

"هآرتس":  

- تحرك ملحوظ في المجتمع العربي ولكن رؤساء القوائم العربية يتخوفون من نسبة التصويت  

- قتيل في عملية مستوطنة "كريات أربع"  

- إصابة ضابط إسعاف فلسطيني برصاص جندي إسرائيلي  

- رئيسة حزب العمل ميراف ميخائيلي: من ينفي ان رابين قتل لأسباب سياسية فهو شريك بالتحريض  

#الصحف الإسرائيلية

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