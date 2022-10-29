فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الأحد.
"يديعوت أحرونوت":
- منفذ عملية "كريات اربع": قتل الأب وجرح الابن
- 48 ساعة لفتح صناديق الاقتراع ورؤساء الأحزاب يركضون وراء كل صوت
- عضو الكنيست رام بن براك، نائب رئيس الموساد سابق ورئيس لجنة الخارجية والأمن: هتلر وصل السلطة عبر الانتخابات الديمقراطية
- الاعتداء على متظاهرين يرفعون الاعلام السوداء من قبل نشطاء اليمين
- أيمن عودة وأحمد الطيبي: اليأس ليس الحل
- سامي أبو شحادة: الاعتراف بدل الاضطهاد
- بن درور يميني: تصريح بن براك حول هتلر تخدم حملات الكراهية ضد إسرائيل
"معاريف":
- قتيل وجرحى في عملية "كريات أربع"
- الصوت أو لا شيء: رؤساء الأحزاب يركضون وراء كل صوت
- مفتاح هذه الانتخابات هو نسبة التصويت في المجتمع العربي
- العودة الى جادة تسيون بالقدس وذكرى اغتيال رابين
- الليكود يدعي ان تصريح بن براك حول هتلر تحريض ضد نتنياهو
- يهودي قام بحرق مشرد في الشوارع الذي توفي في المستشفى
"هآرتس":
- تحرك ملحوظ في المجتمع العربي ولكن رؤساء القوائم العربية يتخوفون من نسبة التصويت
- قتيل في عملية مستوطنة "كريات أربع"
- إصابة ضابط إسعاف فلسطيني برصاص جندي إسرائيلي
- رئيسة حزب العمل ميراف ميخائيلي: من ينفي ان رابين قتل لأسباب سياسية فهو شريك بالتحريض