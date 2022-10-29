رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الأحد.

"يديعوت أحرونوت":

- منفذ عملية "كريات اربع": قتل الأب وجرح الابن

- 48 ساعة لفتح صناديق الاقتراع ورؤساء الأحزاب يركضون وراء كل صوت

- عضو الكنيست رام بن براك، نائب رئيس الموساد سابق ورئيس لجنة الخارجية والأمن: هتلر وصل السلطة عبر الانتخابات الديمقراطية

- الاعتداء على متظاهرين يرفعون الاعلام السوداء من قبل نشطاء اليمين

- أيمن عودة وأحمد الطيبي: اليأس ليس الحل

- سامي أبو شحادة: الاعتراف بدل الاضطهاد

- بن درور يميني: تصريح بن براك حول هتلر تخدم حملات الكراهية ضد إسرائيل

"معاريف":

- قتيل وجرحى في عملية "كريات أربع"

- الصوت أو لا شيء: رؤساء الأحزاب يركضون وراء كل صوت

- مفتاح هذه الانتخابات هو نسبة التصويت في المجتمع العربي

- العودة الى جادة تسيون بالقدس وذكرى اغتيال رابين

- الليكود يدعي ان تصريح بن براك حول هتلر تحريض ضد نتنياهو

- يهودي قام بحرق مشرد في الشوارع الذي توفي في المستشفى

"هآرتس":

- تحرك ملحوظ في المجتمع العربي ولكن رؤساء القوائم العربية يتخوفون من نسبة التصويت

- قتيل في عملية مستوطنة "كريات أربع"

- إصابة ضابط إسعاف فلسطيني برصاص جندي إسرائيلي

- رئيسة حزب العمل ميراف ميخائيلي: من ينفي ان رابين قتل لأسباب سياسية فهو شريك بالتحريض