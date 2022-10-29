رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام)، الصادرة اليوم الأحد، استشهاد شاب وإصابة مسعف برصاص الاحتلال شرق مدينة الخليل.

كما تناولت على صدر صفحاتها الأولى سرقة مستوطنين الزيتون بدير شرف غرب نابلس، ومهاجمة آخرين للمواطنين في الخليل وبيت لحم.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"القدس":

- شهيد ومقتل مستوطن وإصابة آخرين في عملية بالخليل

- مستوطنون يسرقون الزيتون بدير شرف ويقتحمون "عاطوف" و"الرأس الأحمر" ويعتدون على صحفيين في قرية جيبيا

- "النجاح" تحتل مراكز متقدمة في تصنيف التايمز للعلوم الطبية والفيزيائية

"الحياة الجديدة":

- شهيد في الخليل واصابات واعتقالات وهدم منازل وعربدة للمستوطنين بالضفة والقدس

- الرئيس يهاتف عائلة الشوا معزيا بوفاة التشكيلية ليلى رشاد الشوا

- موافقة عربية على إضافة أصغر عملة وطنية على فواتير هواتف المشتركين دعما لفلسطين

- بمشاركة فلسطين: انطلاق اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري لقمة الجزائر

- استعداد جزائري لمنح فلسطين معاملة تفضيلية في التبادل التجاري

- مبعوث صيني يؤكد دعم بلاده لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة

"الأيام":

- الخليل: شهيد ومقتل مستوطن واصابة 3 جراح أحدهم خطيرة في عملية إطلاق نار في "كريات أربع"

- اصابات خلال مواجهات في مخيم العروب وتواصل الاعتداءات على قاطفي الزيتون

- المندوبة الأميركية بالأمم المتحدة: العام الأكثر دموية بالضفة الغربية منذ 2006

- مستوطنون ينفذون سلسلة اعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم في مناطق بالضفة

- وزراء أوروبيون سابقون: ممارسات اسرائيل ترتقي لجريمة فصل عنصري

- بروكسل: مسيرات حاشدة للمطالبة بمقاطعة الاحتلال وإنهاء حصار غزة

- إحياء الذكرى الـ66 لشهداء مجزرة كفر قاسم بمسيرة حاشدة