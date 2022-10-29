  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

دغلس يحذر من تصاعد هجمات المستوطنين ضد المواطنين وممتلكاتهم

الأحد 30 أكتوبر 2022 09:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT



نابلس / سما /

حذر مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس من تصاعد اعتداءات المستوطنين في أنحاء متفرقة في الضفة الغربية.

وقال دغلس ، إن هناك مؤشرات بتصاعد هجمات المستوطنين، والقيام بأعمال إرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين، وممتلكاتهم، عقب مقتل أحد المستوطنين في مدينة الخليل، يوم أمس".

واضاف ان الليلة الماضية شهدت الكثير من الاعتداءات، وتكسير عدد من المركبات في محيط محافظة نابلس، داعيا الى اعادة تفعيل لجان الحراسة في القرى والبلدات المحاذية للمستوطنات؛ تحسبا لأي اعتداءات قد تطال حياة المواطنين.  

تجدر الإشارة إلى أن المستوطنين انتشروا وبكثافة في الشوارع والمفترقات جنوب نابلس، وهاجموا مركبات المواطنين المارة، ما أدى إلى تحطيم زجاج وتضرر عدد منهم.

كما أطلق مستوطنو "كريات أربع" المقامة على أراضي المواطنين وممتلكاتهم شرق الخليل الرصاص صوب منازل المواطنين في المنطقة، ما تسبب بحالة من الرعب لدى الأطفال.

#غسان دغلس #المستوطنين

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو: مقتل مستوطن وإصابة 5 آخرين في عملية إطلاق نار بالخليل

صورة: الكشف عن شخصية معروفة وكبيرة بين المصابين في عملية "كريات أربع"

صور: الكشف عن هوية منفذ عملية "كريات أربع" في الخليل

قرارات عاجلة من غانتس ولابيد عقب عملية كريات أربع

دعما لفلسطين.. موافقة عربية على إضافة أصغر عملة وطنية على فواتير هواتف المشتركين

استطلاع: تفوق بن غفير وسموتريتش وتراجع نتنياهو وغانتس

بروكسل: مسيرات حاشدة للمطالبة بمقاطعة الاحتلال وإنهاء حصار غزة.. (فيديو)

الأخبار الرئيسية

clbhs

صورة : "الشاباك" يرسل رسائل تهديد جديدة لقيادة "عرين الأسود" الحالية

Screenshot_17 (1)

بالفيديو: لحظة تنفيذ الشهيد محمد الجعبري عملية إطلاق النار في "كريات أربع"

photo_2022-10-29_22-16-01

يديعوت تكشف تفاصيل جديدة عن عملية "كريات أربع"

photo_2022-10-29_21-11-24

صورة: الكشف عن شخصية معروفة وكبيرة بين المصابين في عملية "كريات أربع"

photo_2022-10-29_20-13-55

صور: الكشف عن هوية منفذ عملية "كريات أربع" في الخليل

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية