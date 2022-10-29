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الاحتلال يعتقل مواطنين ويغلق كافة مداخل الخليل

الأحد 30 أكتوبر 2022 09:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مواطنين اثنين، وأغلقت جميع مداخل مدينة الخليل، وبلداتها.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين محمد مروان الكركي من البلدة القديمة بمدينة الخليل، وحمزة يوسف عصام طرايرة من بلدة بني نعيم، بعد أن داهمت منزلي ذويهما، وفتشتهما.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال أغلقت جميع مداخل مدينة الخليل، ومنعت الدخول أو الخروج منها، وهي: مدخل راس الجورة شمالا، وفرش الهوى غربا، وبيت عنون شرقا، وطريق الفحص جنوبا، بالإضافة الى اغلاق طرق داخل البلدة القديمة، والمؤدية الى بيت الشهيد محمد كمال الجعبري، كما أغلقت مدخل بلدة بيت أمر شمالا.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال أغلقت مدخل مخيم الفوار جنوب الخليل بالبوابة الحديدية، فيما اندلعت مواجهات مع الشبان في محيط المنطقة، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.

#الاحتلال #الخليل

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