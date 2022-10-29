صورة: الكشف عن شخصية معروفة وكبيرة لدى المستوطنين من بين المصابين في عملية كريات أربع

القدس المحتلة/سما/

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم السبت، عن شخصية كبيرة ومعروفة لدى المستوطنين من بين المصابين في عملية إطلاق النار في كريات أربع بالخليل.

وذكرت وسائل اعلام إسرائيلية أن عوفر أوحنا هو أحد المصابين في عملية إطلاق النار في كريات أربع، حالته خطيرة ويخضع الآن لعملية جراحية، مشيرة الى أن أوحنا هو أحد كبار قادة الاستيطان في منطقة الخليل.

وأفادت مصادر صحفية بأن أوحنا عُرف باعتداءاته المتكررة على الفلسطينيين وعلى جرحى وشـهــداء منهم في الخليل..(عوفر يوحنا) أحد أكثر المستوطنين تطرفاً في الضفة.

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية مساء اليوم عن مقتل مستوطن وإصابة 5 آخرين في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة كريات أربع المقامة على أراضي الخليل.



