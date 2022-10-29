فصائل فلسطينية تعقب على عملية الخليل

الخليل/سما/

باركت فصائل فلسطينية، مساء اليوم السبت، العملية البطولية التي استهدفت المستوطنين وجنود الاحتلال قرب مستوطنة كريات أربع المقامة على أراضي الخليل، والتي أسفرت عن إصابة 6 مستوطنين اثنين من بينهم بحالة خطيرة.

وبارك الناطق باسم حماس عبد اللطيف القانوع،عملية الخليل البطولية والتي تأتي في إطار عمليات الرد المتواصلة على جرائم الاحتلال، وخطوة على طريق تحويل كل أرجاء الضفة الغربية ناراً ولهيباً تحت أقدام الغزاة المحتلين.

وأكد القانوع في تصريح صحفي على أن شعبنا سيواصل نضاله ضد الاحتلال وضربات المقاومة تتصاعد وتتمدد في كل مكان ولن ينجح الاحتلال في كسر إرادة شعبنا أو قتل روح المقاومة وإطفاء جذوتها.



وأضاف: "نحيي أهلنا الثائرين في نابلس وجنين والخليل وكل مدن ومخيمات الضفة الغربية الذين يمثلون خزان الثورة وبارود النار في معركتنا مع الاحتلال".

وعبّرت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، مساء اليوم السبت، عن فخرها بعملية الخليل البطولية التي أدّت إلى مقتل مستوطن وإصابة 5 آخرين من بينهم شخصية معروفة بعـملية إطلاق النار في مستوطنة "كريات أربع".

وشدّدت الشعبيّة في تصريحٍ لها اليوم السبت، على أنّ هذه العملية النوعيّة بعض من ردّ شعبنا على جرائم الاحتلال ومستوطنيه المتواصلة، وانتصار لدماء الشهداء، مُؤكدةً أنّ عملية الخليل تثبت من جديد أنّه مهما تصاعدت جرائم الاحتلال ضد شعبنا فإنّها لن تمر دون عقاب وستجد منه ردًا مزلزلاً عليها.

وأشارت الشعبيّة إلى أنّ العملية وجهت رسالة قوية لجيش الاحتلال بأنّ كل جرائمه وقتله المستمر وحصاره وإغلاقه لمدن ومخيمات شعبنا في الضفة فاشلة، ولن تنجح في كسر إرادة الصمود والعزيمة والمقاومة لدى أبناء شعبنا.

وأشادت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بعملية إطلاق النار البطولية في الخليل، وأكدت أن الاحتلال لا يفهم إلا لغة القوة، وعليه أن يدفع ثمن ارهابه وجرائمه بحق شعبنا".

وباركت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، العمل الفدائي والبطولي في مدينة خليل الرحمن بالضفة المحتلة.

وقال المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي عن الضفة الغربية طارق عز الدين: جاءت عملية الخليل البطولية لتقول للاحتلال وقادته إن شعبنا الفلسطيني حر وسيبقى يلفظ الاحتلال عن أرضه.



وأضاف عز الدين: أن عملية الخليل تأتي في سياق الرد الطبيعي على الاحتلال وجرائمه المتصاعدة لتقول إن دماء شهداء شعبنا في الضفة لن تذهب هدرًا ولن ننساها ما حيينا.

وتابع: الخليل اليوم تقول كلمتها بالخطوط العريضة، أنها جاهزة لتقف في وجه المحتل المجرم وتوحد ساحات الاشتباك مع هذا الاحتلال الفاشي.

وحيا، أهلنا في خليل الرحمن ولكل مقاومي شعبنا على امتداد الوطن المحتل، والرحمة لكل شهدائنا الأبرار الذين ينيرون بدمائهم طريق التحرير نحو القدس.



واستشهد شاب فيما قتل مستوطن وأصيب آخرين بجراح خطيرة في عملية إطلاق نار، في محيط منزل المتطرف ايتمار بن غفير في مستوطنة كريات أربع بالخليل بالضفة المحتلة.