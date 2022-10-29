بالفيديو: مقتل مستوطن وإصابة 5 آخرين في عملية إطلاق نار بالخليل

الخليل/سما/

استشهد شاب فلسطيني مساء، السبت، بزعم تنفيذه عملية إطلاق نار قرب مستوطنة "كريات أربع" المقامة على أراضي مدينة الخليل.

وأسفرت عملية إطلاق النار عن مقتل مستوطن وإصابة 5 آخرين بجروح متفاوتة من بينهم حالة خطيرة، وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن من بين المصابين شخصية معروفة جدا.

وفي التفاصيل ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن "المـقــاوم أطلق النار على اثنين من المستوطنين في البداية، ثم أطلق النار مجدداً تجاه القوات التي هرعت للمكان في مستوطنة كريات أربع".



وذكر موقع القناة 7 العبرية أنه تم إطلاق النار باتجاه منزل عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير، وطُلب من عائلته عدم مغادرة المنزل.

وقال بن غفير في تغريدة: "عائلتي الآن في أمان، بعد تنفيذ إطلاق نار على منزلنا في حي غفعات هأفوت.

فيما ذكرت القناة 12 العبرية أن إطلاق النار على مستوطنة كريات أربع بالخليل، لم يكن موجهًا نحو منزل بن غفير.

وأفاد المتحدث باسم "نجمة داود الحمراء"، بأن "مركز الاستعلامات 101 تلقى بلاغا، الساعة 20:53، حول عملية إطلاق نار في الطريق الواصل بين ’كريات أربع’ والخليل، وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية لثلاثة مصابين بينهم شخص (50 عاما) بحالة خطيرة وهو فاقد للوعي، وآخر (50 عاما) بحالة متوسطة وشاب (30 عاما) بحالة طفيفة، بالإضافة إلى فلسطيني (37 عاما) وصفت حالته بالطفيفة".

وأحيل المصابون إلى مستشفى "شعريه تسيدك" و"هداسا عين كارم" لتلقي العلاج.



فيما ذكر الهلال الأحمر الفلسطيني أن أحد أفراد طواقمه أصيب برصاص الاحتلال خلال محاولته الوصول للمكان لإسعاف أحد المواطنين، مشيرًا إلى أن جنود الاحتلال أطلقوا النار بشكل مباشر تجاه سيارة الإسعاف.

يتبع..