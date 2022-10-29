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شرطة الاحتلال تعتقل مقدسيا بدعوى حرق 6 سيارات للمستوطنين

السبت 29 أكتوبر 2022 06:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
شرطة الاحتلال تعتقل مقدسيا بدعوى حرق 6 سيارات للمستوطنين



القدس المحتلة/سما/

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، مساء السبت، اعتقال شاب فلسطينيا من شرقي القدس يشتبه بإضرامه النار في ست سيارات للمستوطنين في سلوان جنوب المسجد الأقصى، فجر اليوم.

وقالت الشرطة في بيان لها، إن النار أضرمت في وقت مبكر من صباح اليوم في ست سيارات كانت في موقف للسيارات في سلوان، وقد أتت النيران عليها، دون أن تقع إصابات في صفوف المستوطنين.

وذكرت مصادر محلية أن النيران اندلعت فجر السبت، بمركبات للمستوطنين في حي بئر أيوب ببلدة سلوان، بعد اندلاع مواجهات عنيفة بينهم وبين جنود الاحتلال في الحي ذاته.

#الاحتلال #القدس المحتلة

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