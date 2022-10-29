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إصابات في اعتداء للمستوطنين وسط الخليل

السبت 29 أكتوبر 2022 06:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات في اعتداء للمستوطنين وسط الخليل



الخليل/سما/

 أصيب عدد من المواطنين، مساء اليوم السبت، إثر اعتداء المستوطنين عليهم في حي "السهلة" وسط مدينة الخليل.

وقالت مصادر محلية إن مستوطنين مسلحين، بحماية جنود الاحتلال الإسرائيلي، اعتدوا على المواطنين ورشوهم بغاز الفلفل، في حي السهلة قرب الحرم الإبراهيمي الشريف، ما تسبب بإصابة عدد منهم بالاختناق.

وفي السياق ذاته، نظم المواطنون الذين يقطنون في "شارع الشهداء" وقفة أمام حاجز الاحتلال العسكري المقام عند مدخل الشارع وحي تل الرميدة وسط مدينة الخليل، تنديدا باعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين المدججين بالسلاح، ورفضا للممارسات العنصرية الاحتلالية بحقهم، خاصة إذلالهم عند الحواجز أثناء عودتهم الى منازلهم التي يقطنونها منذ عشرات السنين.

يذكر أن مواطني أحياء السهلة وتل الرميدة وشارع الشهداء يتعرضون لاعتداءات ومضايقات مستمرة من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، تتمثل بمداهمة المنازل واعتقال الأطفال وترهيبهم، وأعمال عربدة، في محاولة لإجبارهم على الرحيل عن المنطقة لصالح توسيع بؤرة الاستيطان وسط مدينة الخليل.

#الخليل #اصابات #مستوطنين

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