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وزير النقل يطلع على معاناة السائقين في نابلس جراء استمرار الحصار

السبت 29 أكتوبر 2022 06:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير النقل يطلع على معاناة السائقين في نابلس جراء استمرار الحصار



نابلس/سما/

أطلعت نقابة العاملين في النقل بمجلس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين فرع محافظة نابلس، اليوم السبت، وزير النقل والمواصلات عاصم سالم، على أوضاع السائقين في ظل المعاناة بالتنقل بين نابلس والمحافظات الأخرى بسبب الحصار الذي يفرضه الاحتلال على المحافظة.

وحضر اللقاء، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد، ومدير عام وزارة النقل والمواصلات علي زكارنة، وعضو الأمانة العامة عائشة حموضة، ورئيس نقابة عمال النقل في نابلس عمر النجار، وأمين سر مجلس نابلس عبد الكريم دويكات.

واستمع سالم الى ما يمر به السائقون يوميا من معاناة، كاستخدام الطرق الالتفافية والوعرة التي تأخذ الوقت الطويل والجهد الكبير والتي تتسبب أيضا بالمشاكل الميكانيكية للمركبات العمومية.

وأكد سعد أن قطاع النقل جزء لا يتجزأ من حالة النضال في نابلس، فهؤلاء السائقين الذين ينقلون المواطنين من موظفين وعمال وطلاب، من وإلى نابلس، يخاطرون بحياتهم بسبب اعتداءات الاحتلال والمستوطنين والمعيقات على حواجز الاحتلال العسكرية.

بدوره، قال سالم إن جميع أبناء شعبنا في نابلس يعانون من الحصار، ولا بد من تقديم التضحيات كلا بحسب مكانه وموقعه، مشيدا بدور السائقين الكبير في نقل الركاب رغم المعوقات والمخاطر.

من جهته، قال زكارنة إنه لا بد من التعاون بهدف ايجاد الحلول الممكنة للتخفيف من الأعباء الثقيلة الواقعة على السائقين مع مراعاة ظروف المواطنين خلال تنقلهم.

#نابلس #الحصار

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