  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"الخارجية" تحذر من مخاطر دعوات تزويد ميليشيات المستوطنين بالأسلحة

السبت 29 أكتوبر 2022 05:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الخارجية" تحذر من مخاطر دعوات تزويد ميليشيات المستوطنين بالأسلحة



رام الله/سما/

ادانت وزارة الخارجية والمغتربين، اعتداءات المستوطنين وميليشياتهم المسلحة على المواطنين الفلسطينيين، خاصة قاطفي الزيتون.

وحذرت الخارجية في بيان صحفي اليوم السبت، من الدعوات التي اطلقتها جمعيات استيطانية للحصول على المزيد من الأسلحة الفتاكة، خاصة في ظل الازدياد الملحوظ في معدل اعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين باشكالها المختلفة.

وأشارت إلى أن ظاهرة ميليشيات المستوطنين المسلحين وحماية جيش الاحتلال لممارساتهم الاستفزازية أصبحت اوضح من اي وقت مضى، كما ازدات الحالات الموثقة التي اطلق بها مستوطنون النار على المواطنين، كما حصل في التوانة جنوب الخليل، وفي منطقة نابلس وغيرها.

وأكدت الخارجية أن اعتداءات المستوطنين  تندرج في اطار توزيع الأدوار مع جيش الاحتلال ليس فقط لترويع  وقمع المواطنين الفلسطينيين وتسهيل عمليات سرقة ارضهم، لكنها توظف من قبل دولة الاحتلال لتحقيق  المزيد من اطماعها الاستعمارية كجزء لا يتجزأ من سياسة رسمية تقوم على ضم الضفة المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

#الخارجية الفلسطنية #الاسلحة المستوطنين

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو: العموش يتحدث عن سبب إخراج حماس من الأردن ودور الوساطة الذي لعبه لاخراج أبو مرزوق من السجون الأميركية

استطلاعات: "التجمع" يقترب من نسبة الحسم.. ونتنياهو يحتاج مقعدا واحدا لتشكيل الحكومة

أسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

استطلاع: تفوق بن غفير وسموتريتش وتراجع نتنياهو وغانتس

فيديو: بايدن يقطع خطابه ليستعرض جوربه الأحمر على الملأ!

"القسام" تزف المجاهد شاكر إبراهيم دبور من بيت حانون

لابيد: الانتخابات "الإسرائيلية" المقبلة مصيرية

الأخبار الرئيسية

photo_2022-10-29_21-11-24

صورة: الكشف عن شخصية معروفة وكبيرة لدى المستوطنين من بين المصابين في عملية كريات أربع

قرارت عاجلة من غانتس ولابيد عقب عملية كريات أربع

photo_2022-10-29_20-13-55

صور: الكشف عن هوية منفذ عملية كريات أربع في الخليل

undefined

بالفيديو: مقتل مستوطن وإصابة 5 آخرين في عملية إطلاق نار بالخليل

6345a4954236045003311158

إعلام عبري: بايدن سيوقع على كتاب ضمان لـ"إسرائيل" بشأن اتفاق ترسيم الحدود البحرية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية