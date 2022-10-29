بروكسل: مسيرات حاشدة للمطالبة بمقاطعة الاحتلال وإنهاء حصار غزة.. (فيديو)

بروكسل/سما/

انطلقت، مساء اليوم السبت، مسيرات جماهيرية حاشدة في شوارع العاصمة البلجيكية " بروكسل" وذلك ضمن فعاليات أسبوع العودة والتحرير الذي تقوده حركة المسار الثوري البديل.

وجابت مسيرات العودة والتحرير شوارع بروكسل باتجاه البرلمان الأوروبي، للمطالبة بدعم الشعب الفلسطيني وتحرير الأسرى، وإنهاء حصار قطاع غزة ومقاطعة الاحتلال.

وتشارك في هذه المسيرات فعاليات فلسطينية وعربية وأخرى أممية من جميع أنحاء العالم. وتخلل المسيرات هتافات داعمة للمقاومة و"كتائب القسام" و"عرين الأسود" و"كتيبة جنين"، وأخرى تدعم نضالات الأسرى في سجون الاحتلال. ورفع المشاركون صورة قائد أركان المـقــاومــة مـحــمـد الضــيـــف.











وقالت حركة المسار خلال الفعاليات: " على أوروبا أن تفهم أن المقاومة الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد للفلسطينيين، مؤكدة أن إسقاط مرحلة أوسلو مسألة وقت وصبر ساعة.

وأشارت، إلى أن المسيرات ترفع شعارات تتضمن تنديد شعبي وأممي واسع ضد الحصار المفروض على قطاع غزة.