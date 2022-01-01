حماس: مجازر الاحتلال لن تسقط بالتقادم والمقاومة مستمرة حتى التحرير

غزة / سما /

أكّدت حركة حماس أنَّ مجازر الاحتلال لن تسقط بالتقادم، وشعبنا لن ينسى، وسيواصل طريقه في المقاومة والنضال، حتّى تحرير أرضه والعودة إليها، داعيةً إلى محاسبة قادته ومجرميه أمام المحاكم الدولية.

وقالت الحركة في تصريح صحفي، اليوم السبت، في الذكرى الـ66 لمجزرة كفر قاسم إنَّ تاريخ الاحتلال الأسود الملطّخ بالدم الفلسطيني، عبر هذه المجزرة وكلّ مجازره المتواصلة حتى اليوم، تكشف حقيقة كيانه القائمة على الإرهاب والقتل والإجرام، بحقّ أرضنا وشعبنا ومقدساتنا وأمَّتنا.

وأضافت أن إرهاب الاحتلال يستدعي توحيد الجهود فلسطينياً وعربياً ودولياً، وعلى مختلف المستويات في تجريم ممارساته وفضحه وعزل كيانه، وإفشال كل محاولات تلميع صورته ودمجه في المنطقة.

وترحَّمت على أرواح شهداء المجزرة وكلّ شهداء شعبنا الذين ارتقوا دفاعاً عن أرضهم ومقدساتهم، باعثةً بالتحية أهلنا في الداخل المحتل الصَّامدين على أرضهم المحافظين على هويتهم الوطنية والمدافعين عن حقوقهم وثوابتهم.