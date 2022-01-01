رام الله / سما /

أبرزت عناوين الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم السبت، استشهاد كادرين من جهاز الدفاع المدني برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب حاجز حوارة، وإصابة عدد من المواطنين خلال مواجهات وقمع مسيرات واعتداءات في عدة مناطق بالضفة.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

-جريمة احتلالية جديدة.. شهيدان من الدفاع المدني وإصابتان قرب حاجز حوارة

-الرئاسة تدين جريمة الاحتلال في حوارة وتحمله المسؤولية عن تفجر الاوضاع

-اشتية ينعى الشهيدين أبو رشيد وزبارة ويطالب بتوفير الحماية الدولية لشعبنا

-للتهرب من جرائمه: جيش الاحتلال يتهم المستوطنين الإرهابيين بإشعال الضفة

-اجتماع وزراء الخارجية العرب ينطلق اليوم تحضيرا لقمة الجزائر

-محللون يرسمون صورة مرعبة لاحتمال تشكيل نتنياهو حكومة جديدة

-خيبة أمل الفلسطينيين قد تغير شكل الانتخابات في إسرائيل

-حركة فتح تطلق المكتب الحركي للأدباء والكتاب والشعراء في بيروت

-منصور: شعبنا سيكون حرا طال الوقت أم قصر

"الأيام":

-استشهاد كادرين من جهاز الدفاع المدني برصاص الاحتلال قرب حاجز حوارة

-مسيرات الجمعة ترفض الاحتلال والاستيطان ومستوطنون يهاجمون مجدداً قاطفي الزيتون

-لجنة تحقيق أممية: الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية غير قانوني

-وينسلاند: عنف المستوطنين ساهم في تدهور الأوضاع في الضفة

-للتهرب من جرائمه.. الجيش الإسرائيلي يتهم المستوطنين الإرهابيين بإشعال الضفة

-لا حسم في انتخابات الكنيست الثلاثاء وصعود اليمين المتطرف يعزز نتنياهو

"القدس":

-شهيدان من مخيم عسكر وإصابات بالرصاص في عدة مناطق

-خطة اسرائيلية لنقل حاجز الولجة مسافة 1.5 كيلو متر باتجاه القرية

-اشتية يختتم زيارته الرسمية لسنغافورة

-الأمم المتحدة تحقق في الفصل العنصري الإسرائيلي

-مخيم شعفاط.. سجن كبير يعاني فيه 120 ألف نسمة

-روسيا تكمل تعبئة 300 ألف جندي وأوكرانيا تعلن انقطاعات غير مسبوقة للكهرباء

-اغلاق ملف التحقيق مع جندي أطلق النار على فلسطيني فأفقده بصره