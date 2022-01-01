قطر: بيلا حديد تبكي في معرض عن التطريز الفلسطيني

الدوحة/سما/

أعربت عارضة الأزياء بيلا حديد عن حبها لقطر وفلسطين، بعد زيارة معرض للتطريز الفلسطيني في الدوحة، الثلاثاء الماضي. وزارت عارضة الأزياء الأميركية، المولودة لأب فلسطيني وأمّ هولندية، قطر لحضور معرض عن تاريخ التطريز الفلسطيني.

وقالت حديد عبر "إنستغرام": "هبطت في الدوحة وتوجّهت مباشرةً إلى مشاهدة معرض فلسطين الجديد المذهل"، وأرفقت تعليقها بمجموعة صور من المعرض، بما في ذلك واحدة تجمعها بوالدها محمد حديد.

وتابعت: "لقد ذرفت الدموع بسبب هذا العرض، وجعلني أكثر فخراً بجذوري وبشعبي الفلسطيني". وختمت بالقول: "أحبك يا قطر وأحبك يا فلسطين!".





كذلك، حضرت حديد افتتاح فعاليات "قطر تبدع"، وقامت برفقة عارضة الأزياء الشهيرة نايومي كامبل، بجولةٍ ليلية في متحف الفنّ الإسلامي.

وتُعَدّ "قطر تُبدع" منصةً للعروض الفنية والثقافية في جميع أنحاء البلاد، وقد أُسّست، في المقام الأوّل، لتعريف السيّاح بالثقافة المحلية، خاصةً خلال بطولة كأس العالم التي ستستضيفها الدولة الخليجية الشهر المقبل.



وغالباً ما استخدمت حديد منصاتها الإلكترونية لتسليط الضوء على الاضطهاد المستمر للفلسطينيين من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وشاركت أيضاً في مظاهرات فلسطين الحرة. كذلك، ورد أنها تبرعت بأرباحها لمنظمات تدعم اللاجئين الفلسطينيين.

فرّت عائلة والدها من مدينة الناصرة خلال نكبة عام 1948، عندما طُرد عشرات الآلاف من الفلسطينيين قسراً من منازلهم في أثناء قيام دولة إسرائيل.