  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

قطر: بيلا حديد تبكي في معرض عن التطريز الفلسطيني

الجمعة 28 أكتوبر 2022 04:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
قطر: بيلا حديد تبكي في معرض عن التطريز الفلسطيني



الدوحة/سما/

أعربت عارضة الأزياء بيلا حديد عن حبها لقطر وفلسطين، بعد زيارة معرض للتطريز الفلسطيني في الدوحة،  الثلاثاء الماضي. وزارت عارضة الأزياء الأميركية، المولودة لأب فلسطيني وأمّ هولندية، قطر لحضور معرض عن تاريخ التطريز الفلسطيني.

وقالت حديد عبر "إنستغرام": "هبطت في الدوحة وتوجّهت مباشرةً إلى مشاهدة معرض فلسطين الجديد المذهل"، وأرفقت تعليقها بمجموعة صور من المعرض، بما في ذلك واحدة تجمعها بوالدها محمد حديد.

وتابعت: "لقد ذرفت الدموع بسبب هذا العرض، وجعلني أكثر فخراً بجذوري وبشعبي الفلسطيني". وختمت بالقول: "أحبك يا قطر وأحبك يا فلسطين!".



كذلك، حضرت حديد افتتاح فعاليات "قطر تبدع"، وقامت برفقة عارضة الأزياء الشهيرة نايومي كامبل، بجولةٍ ليلية في متحف الفنّ الإسلامي.

وتُعَدّ "قطر تُبدع" منصةً للعروض الفنية والثقافية في جميع أنحاء البلاد، وقد أُسّست، في المقام الأوّل، لتعريف السيّاح بالثقافة المحلية، خاصةً خلال بطولة كأس العالم التي ستستضيفها الدولة الخليجية الشهر المقبل.


وغالباً ما استخدمت حديد منصاتها الإلكترونية لتسليط الضوء على الاضطهاد المستمر للفلسطينيين من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وشاركت أيضاً في مظاهرات فلسطين الحرة. كذلك، ورد أنها تبرعت بأرباحها لمنظمات تدعم اللاجئين الفلسطينيين.

فرّت عائلة والدها من مدينة الناصرة خلال نكبة عام 1948، عندما طُرد عشرات الآلاف من الفلسطينيين قسراً من منازلهم في أثناء قيام دولة إسرائيل.

#بيلا حديد

الأكثر قراءة اليوم

بوتين يهدد : أمريكا والغرب يريدون محو روسيا من الخريطة والسيناريو الاخطر قادم ..

إسرائيل تضغط لطرد قادة حماس من تركيا وغانتس يشكر اردوغان لتعميق التعاون الامني بين الجانبين

أسعار صرف العملات

"القسام" تزف الشهيد محمد التلباني متأثراً بجراحه خلال معركة "سيف القدس"

لهذا السبب .. تهديد روسي جديد لحكومة الاحتلال الإسرائيلي

نصر الله: "كتيبة جنين" و"عرين الأسود" يهزون الكيان وما حدث في ترسيم الحدود انتصار كبير جداً

البيت الأبيض للسعودية : لسنا في علاقة حب رومانسية بالثانوية

الأخبار الرئيسية

_117654555_hi066225183

صورة مرعبة.. ماذا سيحدث لو شكّل نتنياهو الحكومة المقبلة؟

جيش الاحتلال يتهم المستوطنين الإرهابيين بإشعال الضفة

عشرات الإصابات خلال قمع الاحتلال المسيرات الأسبوعية في الضفة

قناة عبرية تكشف عن إحباط الجيش الإسرائيلي لتشكيل فلسطيني مُسلح جديد بالضفة

مسؤول إسرائيلي يكشف : مفاوضونا جلسوا مع اللبنانيين حول طاولة واحدة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية