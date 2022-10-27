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بسبب تصريحاته الأخيرة .. العالمي كاني ويست يخسر 250 مليون يورو

الخميس 27 أكتوبر 2022 02:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
بسبب تصريحاته الأخيرة .. العالمي كاني ويست يخسر 250 مليون يورو



وكالات / سما /

يواصل النجم العالمي كاني ويست تصدر المشهد العالمي بعد أن قررت شركة موضة عالمية، إلغاء تعاقدها على خط الأزياء الذى صمم خصيصاً له منذ سنوات عن طريق العلامة التجارية YEEZ.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن الشركة العالمية قررت إنهاء شراكتها مع ويست على خلفية تصريحاته الأخيرة التي تعمد فيها معاداة السامية وركز فيها على خطاب الكراهية، والتي أثارت الجدل عليه خلال الأيام الماضية.

وتعاونت الشركة العالمية مع ويست لأول مرة في مجال الأزياء قبل سبع سنوات وأطلقت العلامة الرياضية YEEZY والتي قدرت بمئات الملايين من الدولارات خلال السنوات الأخيرة، ومن المقرر أن يخسر ويست من تلك الخطوة حوالي 250 مليون يورو، لتبلغ صافي ثروته 400 مليون دولار بعد الإلغاء.

وأشارت تقارير جديد إلى أن مغنى الراب العالمي يخطط لبناء شبكة من المدن الصغيرة المخطط لها أن تسمى بـ"Yecosystem"، وقد قدم بالفعل طلبات حقوق لها، وحسب ما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية يأمل نجم الراب أن تكون كل مدينة قادرة على إعالة نفسها، بمنازلها ومتاجرها ومدارسها ومنافذها الإخبارية ودور الإنتاج الخاصة بها.

وحسب التقرير ستشمل كل مدينة أيضًا عناصر أساسية مثل متجر التجميل ونظام الرعاية الصحية، ويقال إن كانى كان يطور الفكرة منذ بعض الوقت الآن، وقال مصدر إن هدفه بالتأكيد أن كل ما يلمسه الناس يكون شيئًا جيدًا وله تأثير جيد على العالم، بناءً على طلب العلامات التجارية، سيشهد المشروع الضخم بناء مدن في جميع أنحاء الولايات المتحدة بداية من العام المقبل.

وعلى جانب آخر، يشار إلى أن كانى ويست وصف زوجته السابقة كيم كاردشيان، بأنها "امرأة مسيحية جيدة" وانتقد لقطات بذيئة لها في مقابلة جديدة صريحة له، وفى حديثه إلى بيرس مورجان، قال مغنى الراب، البالغ من العمر 45 عامًا، والذى كان متزوجًا من كيم، 42 عامًا، في الفترة من 2014 إلى 2022، إنه يعتبر نفسه مطلقًا فقط "على الورق"، وذلك وفقًا لموقع "ديلي ميل" البريطاني.

#كاني ويست

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