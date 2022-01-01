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جورج وسوف يرفض اعتزال الغناء لهذا السبب (فيديو)

الأربعاء 26 أكتوبر 2022 01:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
جورج وسوف يرفض اعتزال الغناء لهذا السبب (فيديو)



وكالات / سما /

رفض الفنان السوري جورج وسّوف، اعتزال الغناء لأنه لا يجد شيئاً آخر يفعله في حياته، معرباً عن سعادته لمحبة الجمهور له ولانتظار المحبيّن له في الحفلات وفي المطار، وعدم انزعاجه من التقاط الصور مع الجمهور حتى لو استمر هذا الوضع لساعات وحتى لو تعرّض للإرهاق والتعب.

وأكد وسّوف في برنامج “صاحبة السعادة” “أن الغناء هو كل حياته، معتبراً “أن طلب اعتزاله الغناء يشبه الموت والانتحار”.

وكشف سلطان الطرب أنه “يشعر بحالة من الفرح والمتعة في الغناء وفي إسعاد جمهوره، وهو لا يمانع تقديم حفلات مجانية لجمهوره ولا سيما للأشخاص غير القادرين على تحمل تكاليف البطاقات”.

 

ولفت إلى “محاولته أن يعاصر الأجيال الجديدة من خلال غنائه لهم”، موضحاً أنه “ليس ضد النوعية الجديدة من الأغاني المنتشرة حاليا”. وبشأن حياته اليومية، قال إنه “يستيقظ باكرا لمتابعة الأخبار، ولديه من يتابع أخبار وسائل التواصل الاجتماعي ويزوّده بها”.

وعن ابنته الصغرى “عيون”، أكد أنها “أكثر أبنائه قرباً وشبهاً له”، كاشفاً “أن عائلته بعيدة عن الغناء ولم تحضر معظم حفلاته، خاصة أنه بدأ مسيرته في سن مبكر وترك منزل العائلة منذ صغره، ولكن هذا الأمر لم يؤد إلى انقطاعه عن أسرته حتى الآن”.

ولم يخف انزعاجه من الشائعات المتكررة التي تلاحقه والتي تتحدث عن وفاته، مؤكداً في الوقت عينه أنه “أصبح الآن بصحة جيدة بعد مروره بوعكات صحية عدة هذا العام”، قائلا: “الأزمات الصحية عدّت على خير الحمد لله”.

#جورج وسوف #الغناء #الحفلات

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