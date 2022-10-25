رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية (الحياة الجديدة، والأيام)، الصادرة، اليوم الأربعاء، في عناوينها خبر استشهاد ستة شبان في نابلس ورام الله.

وتناولت الصحيفتان، خبر وقوع عشرات الإصابات خلال قمع قوات الاحتلال تظاهرات عمت عدة محافظات في الضفة، كما هدم الاحتلال منزلا ومسكنين في محافظة الخليل.

وفيما يلي أبرز العناوين:

* "الحياة الجديدة":

- خمسة شهداء في عدوان واسع على نابلس.. وسادس في النبي صالح

- الرئيس يهنئ ريشي سوناك بانتخابه زعيما لحزب المحافظين وتوليه منصب رئيس وزراء المملكة المتحدة

- الرئاسة ردا على لبيد: استمرار الاحتلال سبب عدم الاستقرار

- الشيخ يضع سفراء "مجموعة ميونخ" في صورة التصعيد الإسرائيلي الخطير

- إدانة فلسطينية وعربية وأوروبية لعدوان الاحتلال

- "العفو الدولية" تدعو "الجنائية" للتحقيق في جرائم حرب ارتكبت في قطاع غزة خلال آب الماضي

* "الأيام":

- نابلس الغاضبة تودع الشهداء الخمسة للاجتياح

- استشهاد شاب في النبي صالح خلال مواجهات مع جيش الاحتلال

- اعتقال شاب وإصابات خلال مواجهات ليلية مع الاحتلال في مناطق عدة

- افتتاح الجسر على مدار الساعة بدءاً من 6 تشرين الثاني

- القطاع: سقوط بالونات تحمل صوراً لشهداء نابلس بغلاف غزة ومسيرات غاضبة

- عشرات الإصابات خلال قمع تظاهرات وهدم منزل ومسكنين في محافظة الخليل

- تظاهرة في حيفا ومسيرة مركبات بأم الفحم تضامنا مع الضفة