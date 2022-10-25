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قوات الاحتلال تقتحم عدة أحياء من نابلس وتعتقل 4 مواطنين

الأربعاء 26 أكتوبر 2022 09:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT



نابلس / سما /

اقتحمت قوات الاحتلال صباح اليوم الأربعاء، عدة أحياء من مدينة نابلس وقرية عراق بورين جنوبا، واعتقلت 4 مواطنين.

وأفادت مصادر محلية بأن قوة عسكرية اسرائيلية اقتحمت أحياء عدة من المدينة وداهمت أحد المنازل في منطقة "خلة العمود" واعتقلت المواطن إياد النابلسي، وهو شقيق الشهيد ابراهيم النابلسي.

وحاصرت قوات الاحتلال منزل عائلة الشهيد مبروكة (الشيشاني) في الحي النمساوي، واعتقلت يحي مبروكة، عم الشهيد ادهم.

كما داهمت منزل عائلة البدوي في حي المخفية، واعتقلت سيف البدوي بعد أن أخضعته للتحقيق الميداني. 

وأعلنت مديرية التربية والتعليم في نابلس عن تأخير الدوام ساعة واحدة بسبب اقتحام الاحتلال لأحياء عدة من المدينة.

وفي قرية عراق بورين جنوب نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن كريم ياسر قادوس

#الاحتلال #نابلس

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