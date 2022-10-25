الاحتلال يعتقل 3 أسرى محررين من جبع جنوب جنين ويسلم آخرين بلاغات لمراجعة مخابراته

جنين / سما /

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، بلدة جبع جنوب جنين، وشنت حملة مداهمات واعتقالات وسلمت عددا من الشبان بلاغات لمراجعة مخابراتها وسط اندلاع مواجهات في البلدة.

وذكرت مصادر أمنية ومحلية ، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة جبع بعشرات المركبات العسكرية من كافة الجهات ونشرت القناصة على أسطح المنازل واعتقلت ثلاثة أسرى محررين، وهم: محمود مروان علاونة، وأنس وليد فاخوري، وبشار فايز كنعان، عقب مداهمة منازلهم والعبث بمحتوياتها.

كما داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل وعبثت بمحتوياتها وحققت مع أصحابها وسلمت عددا منهم بلاغات لمراجعة مخابرات الاحتلال، فيما احتجزت عددا من الشبان لساعات بعد اقتيادهم الى معسكر سالم واستجوابهم قبل أن تخلي سبيلهم.

في غضون ذلك، اندلعت مواجهات بين الشبان وجيش الاحتلال خلال انسحابه من البلدة، أطلق خلالها قنابل الغاز المدمع والصوت، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.