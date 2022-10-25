  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يعتقل 3 أسرى محررين من جبع جنوب جنين ويسلم آخرين بلاغات لمراجعة مخابراته

الأربعاء 26 أكتوبر 2022 09:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT



جنين / سما /

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، بلدة جبع جنوب جنين، وشنت حملة مداهمات واعتقالات وسلمت عددا من الشبان بلاغات لمراجعة مخابراتها وسط اندلاع مواجهات في البلدة.

وذكرت مصادر أمنية ومحلية ، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة جبع بعشرات المركبات العسكرية من كافة الجهات ونشرت القناصة على أسطح المنازل واعتقلت ثلاثة أسرى محررين، وهم: محمود مروان علاونة، وأنس وليد فاخوري، وبشار فايز كنعان، عقب مداهمة منازلهم والعبث بمحتوياتها.

كما داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل وعبثت بمحتوياتها وحققت مع أصحابها وسلمت عددا منهم بلاغات لمراجعة مخابرات الاحتلال، فيما احتجزت عددا من الشبان لساعات بعد اقتيادهم الى معسكر سالم واستجوابهم قبل أن تخلي سبيلهم.

في غضون ذلك، اندلعت مواجهات بين الشبان وجيش الاحتلال خلال انسحابه من البلدة، أطلق خلالها قنابل الغاز المدمع والصوت، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

#الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

العمادي يعلن موعد صرف المنحة القطرية عن شهر أكتوبر 2022

الرئيس عباس يُصادق على تعديل قانون التقاعد العام

من هو وديع الحوح الذي اغتاله الاحتلال في نابلس؟

البيت الأبيض يرد على تقرير "سخرية محمد بن سلمان من بايدن وهفواته"

التسلسل الزمني حول ما جرى في نابلس.. اشراف رئيس الأركان والشاباك على العملية لايبشر بالخير

انخفاض مفاجئ على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

الاحتلال أراد اغتيال وديع الحوح وليس اعتقاله.. غانتس وكوخافي يهددان بمواصلة العمليات

الأخبار الرئيسية

الهدف تصفيتهم.. "يديعوت" تكشف: استخدام برنامج "بيغاسوس" ساهم بالوصول لقادة "عرين الأسود"

مصر: التوصل لـ"اتفاق إطاري" بشأن حقل غزة البحري

Pcma9

تغيير في الألوان.. تحديث لكشف طلبات تصاريح العمل في الداخل المحتل

photo_2022-10-25_14-41-21

الاحتلال أراد اغتيال وديع الحوح وليس اعتقاله.. غانتس وكوخافي يهددان بمواصلة العمليات

تفعيل رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار لشهر أكتوبر 2022

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية