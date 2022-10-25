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شاهد: قناة عبرية تنشر صورة للقادة المدرجين على قائمة الاغتيال من "عرين الأسود"

الأربعاء 26 أكتوبر 2022 09:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: قناة عبرية تنشر صورة للقادة المدرجين على قائمة الاغتيال من "عرين الأسود"



وكالات

نشرت قناة "كان" العبرية"، الليلة الماضية، صورة يظهر فيها قادة مجموعة" عرين الأسود"، ومنهم من تم اغتاليه.

وقالت القناة العبرية، إن جيش الاحتلال نجح في تصفية، الشهيد محمد العزيزي، وعبد صبح، وإبراهيم النابلسي، وتامر كيلاني، وأخيراً وديع الحوح.

وبحسب القناة، فإن الاحتلال لا يزال يطارد قيادات العرين والذين تم نشر صورهم خلال إحدى برامج القناة العبرية، وهم محمود البنا، وأحمد طبنجة، وهما من أبرز قيادات العرين الحاليين.

كما أضافت القناة، أن الشخص الثالث والمطلوب لدى الاحتلال، هو مؤسس المجموعة، وهو مصعب اشتيه والمعتقل لدى السلطة الفلسطينية في سجن أريحا.

وأشارت قناة "كان"، إلى جيش الاحتلال سيواصل عملياته في نابلس وجنين، من أجل القضاء على المجموعات المسلحة، والتي فشلت السلطة الفلسطينية في القضاء عليها.

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