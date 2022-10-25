بينهم شقيق الشهيد ابراهيم النابلسي .. قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة

رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الأربعاء، حملة اعتقالات ومداهمات لعدة مناطق بالضفة الغربية.

واقتحمت عدة دوريات مدينة نابلس، وداهمت بالتزامن عدة منازل عرف منها منزل الشهيد إبراهيم النابلسي.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب إياد النابلسي، شقيق الشهيد إبراهيم، وعاثت في المنزل خرابًا بعد تفتيشه ومحاولة الاعتداء على والديه.

كما اعتقل يحيى مبروكة عم الشهيد أدهم "الشيشاني" بعد مداهمة منزله والعبث بمحتوياته في حي النمساوي.

واعتقل كريم قادوس من قرية عراق بورين جنوب نابلس.

وفي جنين، نفذت قوات الاحتلال حملة مداهمات واسعة في بلدة جبع جنوب المحافظة، واعتقلت المحرر محمود علاونة، وأحمد ملايشة.

وفي الخليل، اعتقل الشاب باسل معن النمورة عقب اقتحام منزله بمدينة دورا، فيما اعتقل عبدو الرجبي من المنطقة الجنوبية.

فيما اعتقل من بلدة تقوع في بيت لحم، المواطن طلال العمور، ونجله سند.

بينما اعتقل من قلقيلية، الفتيين أيهم عناية، و وديع عناية من بلدة عزون.