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"التنمية" حذر من التعاطي مع صفحات مزورة تحمل اسمها

الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 10:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
"التنمية" حذر من التعاطي مع صفحات مزورة تحمل اسمها



غزة/سما/

حذرت وزارة التنمية الاجتماعية من التعاطي مع صفحات مزورة على موقع "فيسبوك" تنتحل اسمها، وتقوم بنشر أخبار مفبركة تضلل الجمهور.

وبينت الوزارة، في بيان صحفي، مساء اليوم الثلاثاء، أن الصفحة الموجودة على موقع "فيسبوك" باسم "إدارة التنمـــية الاجتماعيــة" وتضع رابطا تحت عنوان "الآن فتح باب التسجيل الالكتروني بالدفعة الثانية لصرف 700 شيقل- التسجيل عن طريق الموقع الالكتروني برقم الجوال وتأكيده برسالة نصية"، هي صفحة مزورة، محذرة من فتح الرابط.

وأكدت الوزارة أنها تدير صفحة رسمية على موقع "فيسبوك" تحمل اسم "وزارة التنمية الاجتماعية" على الرابط https://www.facebook.com/mosdps وهي صفحة موثقة من موقع "فيسبوك".

ودعت الوزارة المواطنين إلى عدم التعامل والتعاطي مع هذه الصفحات المزورة، وبينت أنها لا تتحمل أي مسؤولية عن المعلومات أو الأخبار التي تُنشر على صفحات أخرى تحمل اسمها، مؤكدة أنها ستلاحقها قانونيا بالتعاون مع الجهات المختصة.   

#التنمية الاجتماعية

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