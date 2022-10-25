إصابة شاب بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت أمر

الخليل/سما/

أصيب شاب بعيار ناري حي، وآخرون بالاختناق، مساء اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وقال الناشط الإعلامي محمد عوض، إن المواجهات اندلعت عقب قمع الاحتلال مسيرة سلمية انطلقت من وسط البلدة وصولا إلى منطقة عصيدة، بدعوة من القوى الوطنية، وذلك تنديدا بجرائم الاحتلال في نابلس وكافة الأرض الفلسطينية.

وأضاف عوض أن جنود الاحتلال اعتلوا أسطح عدد من المنازل وأطلقوا الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة شاب بعيار حي في قدمه، نقل إثرها للمستشفى، إضافة لإصابة العشرات بحالات اختناق.