الشيخ يضع سفراء "مجموعة ميونخ" في صورة التصعيد الإسرائيلي الخطير

رام الله/سما/

وضع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، سفراء مجموعة ميونخ: مصر، والأردن، وفرنسا، وألمانيا، في صورة آخر التطورات الميدانية والتصعيد الإسرائيلي الخطير.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد في مدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، تبادل وجهات النظر حول آليات تفعيل دور المجموعة إقليميا ودوليا، لخلق أفق سياسي، وكذلك الضغط على إسرائيل لوقف كافة الإجراءات الأحادية.

وشكر الشيخ الدول الأربع على الجهد الذي يبذل من قبلها والدعم المتواصل من الأشقاء والأصدقاء لضرورة وجود رؤية سياسية ترتكز على الشرعية الدولية تنهي الاحتلال الإسرائيلي .