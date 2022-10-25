الإعلان عن موعد جديد لفتح معبر الكرامة 24 ساعة طوال الأسبوع

القدس المحتلة/سما/

أعلن المكتب الأمريكي للشؤون الفلسطينية عن الموعد رقم (3) لفتح معبر الكرامة على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع.

وكانت الإدارة الأمريكية أعلنت عن موعدين سابقين، أولهما في شهر أيولو، والثاني في 24 من الشهر الجاري، إلا أن أياً من الموعدين لم ينفذ فيهما فتح المعبر طيلة أيام الأسبوع على مدار الساعة.

وقال المكتب: انه يرحب بقرار سلطة المطارات الإسرائيلية بفتح جسر اللنبي مؤقتًا للمسافرين على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع اعتبارًا من 6 نوفمبر.

وأضاف: ستواصل الولايات المتحدة الدعوة إلى توفير فرص عبور أفضل للفلسطينيين ، بما في ذلك فتح المعبر بدوام كامل.