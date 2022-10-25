فيديو: التنمية بغزة تنشر معايير صرف المنحة القطرية الدفعة الـ41

غزة/سما/

نشرت وزارة التنمية في قطاع غزة اليوم الثلاثاء، معايير المستفيدين من صرف المنحة القطرية 100 دولار، ومعايير صرف المنحة القطرية للدفعة الـ 41.

ووفقاً لوزارة التنمية الاجتماعية، فإن الصرف سيكون وفقًا للمعاير التالية:



رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار: اضغط هنا

وكان السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، قد أعلن مساء الثلاثاء، عن موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر 10 أكتوبر/تشرين أول 2022.

وأفاد العمادي في تصريح صحفي بأن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ عملية صرف دفعة شهر أكتوبر من المساعدات النقدية للأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة بدءا من يوم غد الأربعاء الموافق 26/10/2022م.

وأوضح السفير العمادي أن المساعدات النقدية ستقدم لنحو 100 ألف أسرة من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة. وبين السفير القطري أن عملية التوزيع ستتم من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري.