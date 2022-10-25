صور: اندلاع مواجهات بين الشباب الثائر والاحتلال على حدود غزة

غزة/سما/

اندلعت مواجهات بين الشُبان وقوات الاحتلال، مساء اليوم الثلاثاء، على الحدود الشرقية لمدينة غزة.

وفي التفاصيل، فقد تجمع عشرات الشبان الفلسطينيين في مخيم ملكة شرق مدينة غزة، بعد دعوةٍ وجهتها القوى الوطنية والإسلامية تنديدًا بجرائم الاحتلال بحق المُدن الفلسطينية.

وأفادت مصادر محلية، بأن الشبان تجمعوا في مخيم ملكة، وتقدموا نحو السياج الأمني شرق مدينة غزة، حيث أطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع تجاههم دون مصابين.



وأكدت المصادر ذاتها، على اشتعال النيران داخل موقع ناحل عوز العسكري شرق مدينة غزة تزامناً مع توافد العشرات من الشبان المنتفضة في وجه الاحتلال تنديداً بجريمة اغتيال ستة شهداء من مجموعات عرين الأسود بمدينة نابلس.

وكانت القوى الوطنية والإسلامية، وجهت دعوات لأبناء شعبنا الفلسطيني للمشاركة في الفعالية المُقامة بمخيم ملكة شرق غزة، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الشهداء الذين سطّروا ملاحم البطولة والفداء، ولأنهم الشهداء أبطال عرين الأسود وملحمة نابلس وجنين.

يُذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اغتالت فجر اليوم الثلاثاء ستة شهداء في مدينة نابلس وهم حمدي صبيح رمزي قيم، علي خالد عمر عنتر، حمدي محمد صبري حامد شرف، وديع صبيح حوح، مشعل زاهي أحمد بغدادي.