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دبور يبحث مع قائد الجيش اللبناني أوضاع المخيمات الفلسطينية

الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 05:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
دبور يبحث مع قائد الجيش اللبناني أوضاع المخيمات الفلسطينية



بيروت/سما/

- بحث سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية أشرف دبور، مع قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون، اليوم الثلاثاء، أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان.

وأكد عون ضرورة استمرار التنسيق بين الجيش اللبناني والفصائل الفلسطينية، لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين في إطار التنسيق والحوار والتعاون الأخوي، وعدم السماح لأي جهة كانت تعكير صفو العلاقات الأخوية، مع التأكيد على الالتزام الفلسطيني بالحفاظ على أمن المخيّمات وتوفير بيئة مستقرة وآمنة بما يحفظ كرامة سكّان المخيّم على قاعدة احترام القانون وسيادة الدولة اللبنانية، وتلافي استغلالها من أي جهة كانت.

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#السفير دبور

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