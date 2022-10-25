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الاتحاد الأوروبي يعقب على ارتقاء 6 شهداء في الضفة

الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 05:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاتحاد الأوروبي يعقب على ارتقاء 6 شهداء في الضفة



بروكسل/سما/

 أعرب الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، عن أسفه لارتقاء ستة شهداء فلسطينيين جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على محافظتي نابلس ورام الله والبيرة، بالضفة الغربية.

وأكد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بيتر ستانو، في معرض رده على سؤال لوكالة الأنباء الكويتية "كونا" في مؤتمر صحفي ببروكسل، إن الاتحاد الأوروبي "يتابع عن كثب التطورات في الأراضي المحتلة والضفة الغربية".

وقال إن "القلاقل والاستفزازات والعنف ستستمر إلى حين الخروج بحل ورؤية لحل المشاكل"، معربا عن "الأسف لفقد الأرواح خاصة الأبرياء".

وأضاف ستانو: "قلنا دائما إن تلك الأحداث ستتواصل حتى يتم التوصل إلى حل مناسب".

وبين أن "تلك القضايا التي نبحثها دائما تؤكد ضرورة العودة إلى محادثات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، للتوصل إلى حل مناسب يصب في صالح المواطنين من كلا الجانبين".

#الاتحاد الاوروبي

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