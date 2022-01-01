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حزب الشعب يدعو للتصدي لعدوان الاحتلال وتوفير الحاضنة السياسية

الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 02:29 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

دعا حزب الشعب الفلسطيني للتوحد على كل المستويات وإلى أوسع تلاحم وطني لمواجهة العدوان الوحشي المتواصل الذي يتعرض له شعبنا على يد قوات الاحتلال وخاصة في مدن ومحافظات نابلس وجنين والقدس.

وقال حزب الشعب في بيان صدر عنه صباح اليوم: إننا ونحن ندين هذا العدوان الذي شنته قوات الاحتلال فجر اليوم على مدينة نابلس وبلدتها القديمة، وننعى الشهداء الذين ارتقوا خلال تصديهم له، ندعو القيادة الفلسطينية وكل قوى وجماهير شعبنا، إلى التوحد على كل المستويات لأوسع تلاحم وطني للتصدي معاَ لهذا العدوان الذي يندرج ضمن الحرب المفتوحة التي تشنها دولة الاحتلال على شعبنا، وإلى إتخاذ كل الاجراءات لحماية أبنائه كافة وتوفير الحاضنة الشعبية والسياسية لمقاومته الباسلة.

كما دعا الحزب إلى توسيع وتصعيد المقاومة الشعبية وتعميمها لقطع الطريق على محاولة الاستفراد بأي من المدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية.

وختم حزب الشعب بيانه، بتقديم التعازي الحارة لعائلات الشهداء الذي استشهدوا خلال الأيام الأخيرة وخاصة في مدن ومحافظات نابلس وجنين والقدس ورام الله، مؤكداَ على التمسك بوحدة شعبنا وحقوقه الوطنية والوفاء لتضحياته.

#حزب الشعب #الاحتلال

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