إدارة سجون الاحتلال تواصل عزل المعتقل الإداريّ سبع الطيطي منذ نحو شهر

رام الله / سما /

أكّد نادي الأسير أنّ إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، تواصل عزل المعتقل الإداريّ سبع منير الطيطي (33 عامًا)، في زنازين سجن "ريمون"، منذ نحو شهر.

وأوضح نادي الأسير في بيان له، أنّ المعتقل الطيطي وهو من مخيم بلاطة في محافظة نابلس، معتقل منذ العاشر من نيسان/أبريل الماضي، حيث جرى اعتقاله بعد زواجه بخمسة أيام، وصدر بحقّه أمريّ اعتقال إداريّ، مدتهما 6 شهور، علمًا أنّه أسير سابق وهذا الاعتقال هو الثالث بحقّه.

وكانت إدارة سجون الاحتلال نقلت الطيطي إلى الزنازين في الثاني من تشرين الأول الجاري، بعد أن ادعت أنّ شقيقته الأسيرة أسيل الطيطي، واجهت إحدى السّجّانات خلال زيارته في سجن "ريمون"، وجرى في حينه اعتقال والدته وشقيقه خلال الزيارة، وتم الإفراج عنهما لاحقًا فيما أبقت على اعتقال شقيقته.

وتُعقد اليوم جلسة محكمة لشقيقته أسيل في محكمة "سالم" العسكرية، حيث جرى تمديد اعتقالها عدة مرات منذ اعتقالها، ونقلت مؤخرًا إلى سجن "الدامون" بعد انتهاء التّحقيق معها.