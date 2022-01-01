الإسلامية المسيحية: الوحشية الإسرائيلية بلغت حدا غير مسبوق في ارتكاب جرائم الحرب

رام الله / سما /

قالت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات إن "الوحشية الاسرائيلية بلغت حداً غير مسبوق في ارتكاب جرائم حرب وصلت الى قصف وتدمير منازل المدنيين بالصواريخ والقنابل، في تصعيد خطير لا يمكن قبوله أو السكوت عنه".

وأدانت الهيئة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، صمت المجتمع الدولي تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من مجازر وحرب إبادة. وطالبت الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية واتخاذ اجراءات فورية لوقف هذا العدوان وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

وحذرت الهيئة من أن هذا التمادي من جانب الاحتلال في إطلاق يد جيشه وآلة حربه للفتك بأبناء الشعب الفلسطيني وإعطاء جنوده تصاريح بالقتل دون اعتبار لأية معايير انسانية أو أخلاقية ستكون له تداعيات خطيرة سيتحمل مسؤوليتها.

وأكدت أن هذا الإرهاب الذي يمارسه الاحتلال لن يشكل رادعاً للشعب الفلسطيني، ولن يثنيه عن ممارسة حقه الشرعي في الدفاع عن نفسه وأرضه وحقوقه.