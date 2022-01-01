  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الإسلامية المسيحية: الوحشية الإسرائيلية بلغت حدا غير مسبوق في ارتكاب جرائم الحرب

الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 02:14 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

قالت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات إن "الوحشية الاسرائيلية بلغت حداً غير مسبوق في ارتكاب جرائم حرب وصلت الى قصف وتدمير منازل المدنيين بالصواريخ والقنابل، في تصعيد خطير لا يمكن قبوله أو السكوت عنه".

وأدانت الهيئة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، صمت المجتمع الدولي تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من مجازر وحرب إبادة. وطالبت الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية واتخاذ اجراءات فورية لوقف هذا العدوان وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

وحذرت الهيئة من أن هذا التمادي من جانب الاحتلال في إطلاق يد جيشه وآلة حربه للفتك بأبناء الشعب الفلسطيني وإعطاء جنوده تصاريح بالقتل دون اعتبار لأية معايير انسانية أو أخلاقية ستكون له تداعيات خطيرة سيتحمل مسؤوليتها.

وأكدت أن هذا الإرهاب الذي يمارسه الاحتلال لن يشكل رادعاً للشعب الفلسطيني، ولن يثنيه عن ممارسة حقه الشرعي في الدفاع عن نفسه وأرضه وحقوقه.

#الإسلامية المسيحية #جرائم الحرب الاسرائيلية

الأكثر قراءة اليوم

5 شهداء بينهم قيادي بارز في عرين الأسود برصاص الاحتلال في نابلس (صور وفيديو)

صورة: مواعيد ونسبة الكسوف في المدن الفلسطينية غدا الثلاثاء

فيديو: وزيرة الصحة تشيد بـ "عرين الأسود"

الحزن يخيم على قطاع غزة بعد وفاة فلسطينيين غرقا قبالة السواحل التونسية (صور وفيديو)

عرين الأسود تصدر بيانا عقب اقتحام الاحتلال نابلس

يديعوت: 5 سيناريوهات متوقعة للانتخابات الإسرائيلية المقبلة

يديعوت: هذا هو الهدف من اغتيال الكيلاني بطريقة جديدة

الأخبار الرئيسية

الرئاسة الفلسطينية ردا على تصريحات لابيد: استمرار الاحتلال سبب عدم الاستقرار

أول تصريح لمجموعة "عرين الأسود" عقب اغتيال الشهيد وديع الحوح

received-1073128433403240-1666685866

صور : عشرات الآلاف يشيّعون جثامين شهداء العدوان الاسرائيلي على نابلس

b57b36dfcdfd7f503e67f1a659b5c2f9

موقع عبري يكشف تفاصيل العملية العسكرية في نابلس والرسالة التي أرادت تل ابيب ايصالها ..

وديع

الشاباك والجيش أشرفا على اغتيال قائد عرين الأسود

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية