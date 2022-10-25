كيم كارداشيان تطالب بعظام والدتها لارتدائها كمجوهرات - تفاصيل

وكالات / سما /

دائمًا ما تثير أخبار نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان الجدل، لكن هذه المرة، الخبر مثير وغريب في نفس الوقت، ففي الحلقة الأخيرة من برنامج الواقع "The Kardashians"، قالت كريس لابنتيها كلوى وكايلي، إن كيم أرادت صناعة المجوهرات من عظامها، مشيرةً إلى أنها عندما ذهبت لإجراء جراحة استبدال مفصل فخذ، طلبت كيم من الطبيب الاحتفاظ بالعظام، لأن لديها مشروع غير عادي، وتريد أن تستخدم تلك العظام فيه.

وأضافت كريس، في حديثها لكلوي وكايلي، خلال الحلقة: "طلبت كيم من الطبيب أن يحفظ لها بعظامي، حتى تتمكن من صنع المجوهرات منها"، الأمر الذى رسم الدهشة على وجهَى الفتاتين، حسبما نشر موقع et، ومن الواضح أن الغرابة لم تكن صفة مشروع كيم وحده، بل إن كريس كان لديها مشروع غريب أيضWا، إذ أشارت كلوى إلى أن والدتها كانت تفكر في صنع قلادات من رمادها بعد الموت.

وعن ذلك، قالت كلوي: "هل تذكرين عندما أردتِ حرق جثتك، وجعل رمادك قلادات لنا؟ هذا غريب أيضًا".

وفى وقت لاحق، وفى اعترافٍ آخر، أوضحت كلوى أن الأسرة تتحدث بشكل متكرر عن "الوصايا" و"الموت"، وعرضت وصيةً لها كتبتها بإرادتها، موضحةً أنهن يسألن بعضهن بعضاً دائماً حول رغباتهن في حال حدث شيء فظيع.