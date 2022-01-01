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إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في مناطق متفرقة بالضفة والقدس

الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 01:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في مناطق متفرقة بالضفة والقدس



رام الله / سما /

أصيب عدد من المواطنين، اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة.

وأصيب شابان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، جراء مواجهات اندلعت مع الشبان، شمال غرب القدس المحتلة.

وبحسب مصادر طبية، فإن الشابين أصيبا برصاص "التوتو"، في منطقة الفخذ، وصفت حالتهما بالمستقرة.

وقالت مصادر محلية: "إن المواجهات اندلعت بعد اقتحام قوات الاحتلال في بلدة بدو، أطلقت خلالها قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، صوب الشبان".

وأضافت: "إن قوات الاحتلال احتجزت الشاب محمد عيسى حميدان من البلدة، خلال تواجده في مكان عمله في قرية رافات، لعدة ساعات، قبل أن تفرج عنه".

كما ونصبت قوات الاحتلال حاجزًا عسكريًا على الطريق المؤدية إلى قرى شمال غرب القدس المحتلة، ما أدى إلى عرقلة تنقل المواطنين.

وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فتى من حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، بعد اعتداء المستوطنين عليه.

وأفادت مصادر محلية، بأن عددًا من المستوطنين هاجموا الفتى عرفات برقان (17 عاما)، أثناء مروره قرب مسجد حي الشيخ جراح، فيما قامت قوات الاحتلال بمداهمة منزل ذويه، وتفتيشه، واعتقاله.

وفي سياق متصل، أصيب 6 مواطنين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة باب الزاوية، وسط الخليل.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي والمطاطي بكثافة صوب الشبان، مما أدى إلى إصابة عدد منهم، فيما ألقى الشبان الزجاجات الحارقة تجاه قوات الاحتلال.

كما واندلعت مواجهات مع الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي على مدخل البيرة الشمالي.

وفي السياق، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي عند مدخل تقوع شرق بيت لحم.

كما وأصيب عدد من المواطنين بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية النبي صالح شمال رام الله.

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