  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"التعاون الإسلامي" تدين العدوان الهمجي الإسرائيلي على نابلس وتحمل الاحتلال المسؤولية

الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 01:14 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة العدوان الهمجي الإسرائيلي الذي أسفر عن استشهاد 5 مواطنين فلسطينيين، وإصابة العشرات بجروح.

واعتبرت المنظمة في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، "أن هذه الجريمة، وما سبقها من اعتداءات إسرائيلية متكررة وحصار إسرائيلي لمدينة نابلس، تأتي في سياق عدوان عسكري إسرائيلي مفتوح على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته يستدعي التحقيق والمساءلة."

كما حملت المنظمة، إسرائيل، قوة الاحتلال، المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الجرائم المتواصلة، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوضع حد لهذه الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

يشار إلى أن ستة شهداء ارتقوا فجر اليوم برصاص قوات الاحتلال في نابلس وقرية النبي صالح شمال رام الله.

#منظمة التعاون الإسلامي #الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

5 شهداء بينهم قيادي بارز في عرين الأسود برصاص الاحتلال في نابلس (صور وفيديو)

صورة: مواعيد ونسبة الكسوف في المدن الفلسطينية غدا الثلاثاء

فيديو: وزيرة الصحة تشيد بـ "عرين الأسود"

الحزن يخيم على قطاع غزة بعد وفاة فلسطينيين غرقا قبالة السواحل التونسية (صور وفيديو)

عرين الأسود تصدر بيانا عقب اقتحام الاحتلال نابلس

يديعوت: 5 سيناريوهات متوقعة للانتخابات الإسرائيلية المقبلة

يديعوت: هذا هو الهدف من اغتيال الكيلاني بطريقة جديدة

الأخبار الرئيسية

الرئاسة الفلسطينية ردا على تصريحات لابيد: استمرار الاحتلال سبب عدم الاستقرار

أول تصريح لمجموعة "عرين الأسود" عقب اغتيال الشهيد وديع الحوح

received-1073128433403240-1666685866

صور : عشرات الآلاف يشيّعون جثامين شهداء العدوان الاسرائيلي على نابلس

b57b36dfcdfd7f503e67f1a659b5c2f9

موقع عبري يكشف تفاصيل العملية العسكرية في نابلس والرسالة التي أرادت تل ابيب ايصالها ..

وديع

الشاباك والجيش أشرفا على اغتيال قائد عرين الأسود

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية