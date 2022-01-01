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عقب اجتماع طارئ .. فصائل المقاومة بغزة تدعو الغرفة المشتركة للانعقاد فورا

الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 12:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
عقب اجتماع طارئ .. فصائل المقاومة بغزة تدعو الغرفة المشتركة للانعقاد فورا



غزة/ سما /

دعت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، الثلاثاء، غرفة العمليات المشتركة للمقاومة بالانعقاد فورًا لبحث سبل إسناد أهالي الضفة الغربية في ظل الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة والتي كان آخرها ما جرى في نابلس فجرًا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقب اجتماع طارئ عقد لبحث الأوضاع بعد العملية العسكرية للاحتلال في نابلس، أكدت خلاله على أن هذه الجريمة لن تمر بدون عقاب.

ودعا خالد البطش القيادي في الجهاد الإسلامي متحدثًا باسم الفصاءل في المؤتمر، الشباب الثائر في الضفة للاشتباك مع الاحتلال في نقاط التماس كافة، داعيًا أهالي الداخل المحتل لأوسع تحرك لنصرة الفلسطينيين في كل أماكن تواجدهم.

كما دعا البطش، الفلسطينيين في الشتات للتحرك أمام سفارات الاحتلال رفضًا للعدوان وتأكيدًا على حق شعبنا في مقاومة الاحتلال.

وأعلن البطش عن الحداد والإضراب الشامل في القطاع بدءًا من الساعة 12 ظهرًا، من خلال إغلاق المحال التجارية أبوابها وتوقف كل مظاهر الحياة بما في ذلك المرافق الحكومية والتعليمية وغيرها.
 

ووجه نداء لأهالي غزة بتوقف حركة السير الساعة الثانية بعد الظهر، والوقوف دقيقة صمت وحداد على أراوح الشهداء، داعيًا لتنظيم مسيرات ليلية في كل أنحاء القطاع إسنادًا للضفة.

ووجه التحية لعناصر الأجهزة الأمنية في نابلس الذين تصدوا لقوات الاحتلال، داعيًا عناصر الأمن بالاشتباك مع الاحتلال، والسلطة لإسناد المواطنين.

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